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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:58

В ДТП под Тутаевом пострадал 5-летний мальчик

В аварии в Тутаевском районе травмы получили три человека
Полина Вачнадзе
По Тутаевом столкнулись легковушка «Хендай Элантра» и грузовик «Ивеко».

По Тутаевом столкнулись легковушка «Хендай Элантра» и грузовик «Ивеко».

Фото: УМВД по Ярославской области

3 сентября в 21:15 на дороге «Ярославль- Рыбинск» в Тутаевском районе произошло ДТП. Столкнулись легковушка «Хендай Элантра» и грузовик «Ивеко».

- Водителя грузовой машины, 44-летнего мужчину, госпитализировали в медицинское учреждение. 31-летний водитель «Хендай» и пассажир этой же машины, 5-летний мальчик, нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.