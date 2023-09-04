В ДТП под Тутаевом пострадал 5-летний мальчик

По Тутаевом столкнулись легковушка «Хендай Элантра» и грузовик «Ивеко». Фото: УМВД по Ярославской области

3 сентября в 21:15 на дороге «Ярославль- Рыбинск» в Тутаевском районе произошло ДТП. Столкнулись легковушка «Хендай Элантра» и грузовик «Ивеко».

- Водителя грузовой машины, 44-летнего мужчину, госпитализировали в медицинское учреждение. 31-летний водитель «Хендай» и пассажир этой же машины, 5-летний мальчик, нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.