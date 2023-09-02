По ДТП в Ярославле, в котором разбился мотоциклист, возбуждено уголовное дело

ПО ДТП, в котором разбился мотоциклист, полиция Ярославля возбудила уголовное дело. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Полиция возбудила уголовное дело по ДТП, в котором погиб 37-летний мотоциклист. Авария на Суздальском шоссе в Ярославле произошла 29 августа.

- Водитель грузового автомобиля "Скания", 35-летний мужчина, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклисту. В результате водитель мотоцикла скончался на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На дороге Ярославль-Тутаев машина врезалась в столб, пострадали парни 20 и 17 лет.