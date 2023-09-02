Первокурсники Ярославского медуниверситета прошли посвящение в студенты

Первокурсникам ЯГМУ провели экскурсию по областной больнице. ФОТО: ЯГМУ

В Ярославском медицинском университете прошло посвящение первокурсников в студенты. 1 сентября около 700 будущих медиков побывали в медицинских и фармацевтических организациях региона. Здесь для них подготовили экскурсии, познакомили со специалистами и рассказали о тех возможностях, которые сейчас существуют в практическом здравоохранении.

Большую группа первокурсников, около 50 человек, пригласили в Ярославскую областную клиническую больницу. Будущим специалистам показали диализный центр, ряд отделений стационара и областной кардиодиспансер. Здесь студентам-первокурсникам продемонстрировали, как делается стресс-эхо сердца, рассказали, как правильно измеряется артериальное давление и что вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Главный врач ЯОКБ Михаил Осипов подчеркнул важность погружения в профессию с первых шагов.

- Мы видим своих будущих учеников, своих будущих коллег, а для первокурсников важно сразу увидеть практическую медицину, - сказал Михаил Осипов.

В Ярославском медицинском университете прошло посвящение первокурсников в студенты. ФОТО: ЯГМУ

После знакомства с медицинскими учреждениями, все студенты-первокурсники ЯГМУ были приглашены в театр имени Федора Волкова.

Перед участниками выступили творческие коллективы. Свои номера подготовили и главные врачи ярославских и районных клиник, а также студенты старших курсов. Зачетные книжки и студенческие билеты первокурсникам вручили главные врачи лечебных учреждений области и деканы факультетов ЯГМУ.

- Сегодня медицина имеет особое значение для общества, для защиты Отечества, - подчеркнул ректор ЯГМУ, академик РАН Александр Хохлов. - Совместная работа правительства Ярославской области, ЯГМУ и профессионального медицинского сообщества поможет решить задачу подготовки врачей, соответствующих современным потребностям нашей страны.