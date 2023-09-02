В школе Ярославля открыли «космический» класс

В средней школе №32 Ярославля открыли «космический» класс. Фото: Правительство Ярославской области

В средней школе №32 Ярославля, которая носит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, открыли «космический» класс. Его открытие стало возможным благодаря сотрудничеству образовательного учреждения с МГУ и ярославскими вузами.

- Школьники будут углубленно изучать предметы естественно-научного профиля: физику, информатику, математику, химию и биологию - вместе с преподавателями ведущих вузов страны. Ранняя профориентация – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Образование», - сказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

В честь юбилея полета Валентины Терешковой в космос у школы №32 посадили саженец дуба, выращенный из желудя мемориального дуба императора Петра I. Саженец отправил в Ярославль Русский музей.