Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт12 августа 2023 9:01

Программу по ремонту школьных спортивных площадок разработают в Ярославле

В Ярославле собираются ремонтировать школьные спортивные площадки
Полина Вачнадзе
В Ярославле планируют разработать программу по ремонту школьных спортивных площадок.

В Ярославле планируют разработать программу по ремонту школьных спортивных площадок.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле планируют разработать программу по ремонту школьных спортивных площадок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

Программа будет рассчитана на 5 лет. За это время городские власти собираются привести в порядок все турники и поля, которые находятся на территориях учебных заведений.

- Потребность есть во многих школах города, которые мы сейчас объезжаем в преддверии учебного года, - сказал Артем Молчанов. - К примеру, в школе №30 беговые дорожки и турники в порядке, а покрытие поля требует замены.

Кстати, в этом году баскетбольную площадку обновили в школе №44.

В Ярославле не успевают к 1 сентября открыть новую школу на улице Пашуковской. Поэтому первоклассники начнут учиться в соседнем образовательном учреждении.