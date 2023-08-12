Программу по ремонту школьных спортивных площадок разработают в Ярославле

В Ярославле планируют разработать программу по ремонту школьных спортивных площадок. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле планируют разработать программу по ремонту школьных спортивных площадок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

Программа будет рассчитана на 5 лет. За это время городские власти собираются привести в порядок все турники и поля, которые находятся на территориях учебных заведений.

- Потребность есть во многих школах города, которые мы сейчас объезжаем в преддверии учебного года, - сказал Артем Молчанов. - К примеру, в школе №30 беговые дорожки и турники в порядке, а покрытие поля требует замены.

Кстати, в этом году баскетбольную площадку обновили в школе №44.

В Ярославле не успевают к 1 сентября открыть новую школу на улице Пашуковской. Поэтому первоклассники начнут учиться в соседнем образовательном учреждении.