В Демидовском университете Ярославля утвердили ректора

Артем Иванчин утвержден в должности ректора ЯрГУ имени П.Г.Демидова. ФОТО: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Артем Иванчин на пятилетний срок утвержден в должности ректора ЯрГУ имени П.Г.Демидова. Приказ подписан Министерством науки и высшего образования РФ 31 августа.

Артем Иванчин на протяжении 23 лет работает в университете. В 2015 году он получил ученую степень доктора юридических наук. В 2020 году был избран деканом юридического факультета. Также новый ректор является председателем Ассоциации юристов России в Ярославской области.

Обязанности ректора Демидовского университета Артем Иванчин исполнял с 2022 года, после ухода Александра Русакова на пост сенатора. 20 июня в тайном голосовании Артем Иванчин был избран на должность руководителя университета.