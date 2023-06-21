В Ярославле ректором Демидовского университета стал Артем Иванчин. ФОТО: официальная группа ЯрГУ им. П.Г. Демидова ВКонтакте

В Ярославле вчера, 20 июня, прошли выборы ректора Демидовского университета. Претендентов было двое – врио ректора, декан юридического факультета Артем Иванчин и декан факультета биологии и экологии Олег Маракаев.

Артему Иванчину в тайном голосовании свой приоритет отдали 62 человека из 72. Таким образом, он стал ректором ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

- Поздравляю Артема Иванчина с избранием на пост ректора Демидовского университета. Вашими предшественниками задана высокая планка с точки зрения престижа нашего вуза. Уверен, что при поддержке коллег вы успешно продолжите его развитие, - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.