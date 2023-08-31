В Ярославле на проспекте Октября загорелся и взорвался автомобиль

В Ярославле на проспекте Октября загорелась машина. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на проспекте Октября загорелась машина. По словам очевидцев, был слышен взрыв, возможно, что взорвался бензобак автомобиля.

- Водитель жив, выбежал из машины сразу. Тушить пытались, шесть огнетушителей разрядили – безрезультатно, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Зато пожарные с возгоранием справились быстро: чтобы потушить пламя, им понадобилось буквально несколько минут. Но автомобиль, скорее всего, восстановить не получится. Причины пожара устанавливаются.