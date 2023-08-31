В Ярославле пенсионерка своими силами делает ямочный ремонт

В Дзержинском районе Ярославля пенсионерка своими силами попыталась заделать ямы во дворе. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля пенсионерка своими силами попыталась заделать ямы во дворе. Прохожие сняли видео и выложили его в соцсети.

- Ямочный ремонт по-брагински! Бабушка, устав ждать дорожников, сама вышла с пакетом асфальтовой крошки, чтобы заделать ямы. Молодец, - пишут в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Ярославцы дружно сказали пенсионерке спасибо за заботу. Но горожане опасаются, что бабушке грозят неприятности:

- Не привлекли бы ее за кражу асфальтовой крошки и ремонт не по ГОСТу.

Самое интересное, что за подобную инициативу действительно может последовать наказание.