В центре Ярославля местная жительница заделала яму на дороге кирпичами. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле женщина принесла к ТЮЗу кирпичи, чтобы заделать большую яму на дороге. Об этом в социальных сетях рассказали ярославцы, ставшие очевидцами этого доброго дела.

- На площади Юности возле ТЮЗа видим такую картину. Милая женщина тащит тяжелую сумку и вот таким образом закладывает глубокую яму, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Тетю наказать, оштрафовать за своевольный некачественный несогласованный ремонт дороги, - иронизируют комментаторы.

Шутки шутками, а наказание действительно может последовать.

- Специальной нормы закона, регулирующей ответственность за самовольный ремонт дорог, пешеходных зон, не предусмотрено. Ответственность, как правило, наступает по статьям КоАП РФ и местного административного законодательства за повреждение дорог и дорожных сооружений. На федеральном уровне за такие действия предусмотрен штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей. Также могут привлечь за проведение работ без необходимых разрешений, согласований. Не стоит забывать, что если в результате самовольного ремонта будет причинен вред здоровью другого человека, например, кто-то вечером споткнется об этот кирпич и ударится головой, то возможно и привлечение к уголовной ответственности, в зависимости от тяжести вреда здоровью, - пояснил юрист Юридического товарищества «Дипломат» Вадим Паутов.

В любом случае, наличие повреждений на дорогах и пешеходных зонах не повод для самостоятельного ремонта.

- Земля, на которой находятся эти повреждения, принадлежит не тому, кто этот самовольный ремонт производит, и без разрешения собственника делать ничего нельзя. Такие, хотя и, безусловно, благие намерения, караются штрафами. В данном случае, при привлечении к ответственности, необходимо ссылаться на малозначительность деяния и свои благие намерения, связанные с благоустройством города, - уточнил юрист.