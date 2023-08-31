В Ярославле состоится вручение премии имени Сергея Пускепалиса. ФОТО: Волковский театр

В Ярославле состоится вручение премии имени Сергея Пускепалиса «Поступок». Мероприятие пройдет в Волковском театре 30 сентября.

О предстоящей церемонии вчера, 30 августа, на пресс-конференции в театре рассказали представители Благотворительного фонда поддержки и развития театра имени Федора Волкова — председатель Правления Виталий Елисеев, президент Фонда Алексей Кузьмин и художественный руководитель Первого русского Валерий Кириллов.

Премия «Поступок» была учреждена в апреле этого года после поездки актеров Волковского театра и друзей Сергея Пускепалиса в его родной город Железноводск.

Цель премии - активная поддержка представителей культуры и общественных деятелей, которые делают все, чтобы сохранить истинно русские культурные ценности.

- Символ премии «Поступок» - взлетающий журавль, бдительный хранитель мира и вестник счастья, который олицетворяет стремительность, силу и преданность своей миссии. Таким был и Сергей Пускепалис, - рассказали сотрудники театра.