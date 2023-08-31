В Ярославле из-за ремонта трех улиц изменили схему движения автобусов

На время ремонта улиц в Ярославле изменится схема движения автобусов. Фото: Мэрия Ярославля

31 августа из-за ремонтных работ в Ярославле будут закрыты для проезда всех видом транспорта 13-я и 3-я линии поселка Починки, а также 2-я линия поселка Творогово.

На время ремонта изменится схема движения автобусов, сообщили в мэрии города.

В сторону поселка Ивняки движение автобусов №17 «ЯШЗ - Поселок Ивняки» и №85 «Поселок Ивняки - Машприбор» на участке между остановками «Улица Красноперекопская» и «Поселок Ивняки» в сторону поселка Ивняки будет осуществляться по улицам Бахвалова, Гудованцева, Декабристов с исключением остановочных пунктов «5-я линия», «9-я линия» и «16-я линия».

В сторону от поселка Ивняки движение автобусов по маршруту №17 будет проходить по улицам Центральной, 16-я линии, 18-я линии, 1-я линии, улице Бахвалова и далее по маршруту. Движение автобуса №85 «Поселок Ивняки - Машприбор»» будет осуществляться по улицам Декабристов, Гудованцева и далее по маршруту.

На 18-й линии поселка Творогово и 1-й линии поселка Починки автобус №17 от поселка Ивняки будет ходить по улицам Декабристов, Гудованцева и далее по маршруту с исключением остановок «18-я линия», «13-я линия», «10-я линия», «Улица Бахвалова».