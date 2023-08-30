Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 2 сентября перекроют улицу Володарского. В военном училище будет проходить торжественное мероприятие «Приведения к военной присяге». Ограничение введут на четыре часа - с 8 до 12 часов.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения 2 сентября торжественных мероприятий посвященных ритуалу «Приведения к военной присяге» в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны, с 8 до 12 часов на участке улицы Володарского от улицы Большой Октябрьской до Которосльной набережной вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля. - Также, на указанном участке 1 сентября с 19 часов до 12 часов 2 сентября вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств.