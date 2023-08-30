В Ярославле мотоциклист разбился при столкновении с грузовиком

Вечером 29 августа у дома №5 на Суздальском шоссе произошло ДТП.

Вечером 29 августа у дома №5 на Суздальском шоссе произошло ДТП – столкнулись мотоцикл и грузовик «Скания».

- В результате аварии мотоциклист, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, мотоциклистов было двое. Один из них врезался в фуру, когда та поворачивала налево.

- Куда фура ехала, не пропустив мотоциклистов, не понимаю. Видно же было и скорость небольшая. Жалко мотоциклиста. Погиб из-за неосторожности и невнимательности водителя «Камаза», - пишет Ирина Ч. В группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Мотоциклисты ехали по своей полосе, и тут фура прыгнула им наперерез, решив повернуть налево, не пропустила мотоциклистов. Они не были в слепой зоне фуры, были перед ней. Мотоциклисты затормозить не имели возможности, - рассказывает Мария П.

Все обстоятельства аварии и виновных будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.