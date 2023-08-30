На зданиях Рыбинска нарисуют картины известных художников

В Ярославской области с 28 августа проходится фестиваль уличного искусства «Ярстритарт». Фото: Администрация Рыбинска

В Ярославской области с 28 августа проходится фестиваль уличного искусства «Ярстритарт». У граффитистов есть неделя, чтобы перенести картины русских художников на городские объекты.

В Рыбинске картины Малевича, Билибина и Шишкина в современной интерпретации появятся на стенах КНС, электроподстанции и двух гаражах, сообщилив администрации города. Работать будут художники из Ярославля, Иванова, Архангельска и Санкт-Петербурга.

- Несанкционированные граффити - проблема многих городов. Они наносят ущерб облику города и нередко носят противоправный характер. Художники со всей России в рамках фестиваля покажут молодежи, как рисунки могут украшать город, - сказал начальник управления молодежной политики Дмитрий Ненахов.

Здание в Волжском парке у детского городка украсит полотно «Мишки в сосновом лесу» Шишкина, электроподстацию на улице Юбилейной – «Косарь» Малевича с валиком для краски в руке. На стенах гаражей на улице Чкалова нарисуют шишкинскую «Рожь», на Волжской набережной, 157 появится иллюстрация Ивана Билибина к сказке «Марья Моревна».