В Ярославле экс-заместитель руководителя аппарата правительства региона получил условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 29 августа, вынесли приговор экс-заместителю руководителя аппарата правительства региона Эдуарду Гребенщикову. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В 2017-2018 годах Гребенщиков ввел в заблуждение директора одной из ярославских строительных организаций, сказав, что, благодаря своей должности, он может способствовать заключению гос.контракта между Департаментом имущественных и земельных отношений и этой организацией на покупку в Ярославле 30 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и своевременной оплаты по нему. За это Эдуард Гребенщиков через посредника получил 1 миллион 499 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области преступная деятельность подсудимого была пресечена, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на 2 года.