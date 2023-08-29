В Ярославле в столкновении автобуса и легковушки пострадали пять человек. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 29 августа, на улице Чкалова произошла авария. Около дома №37а столкнулись автобус, за рулем которого был 36-летний мужчина, и «Рено Сандеро» под управлением 44-летнией женщины.

- По предварительной информации за медицинской помощью обратились водитель иномарки и 4 пассажира автобуса. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.