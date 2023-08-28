В Ярославской области с начала года произошло около 200 ДТП с лосями

В Ярославской области с начала года произошло около 200 аварий с лосями. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с начала года произошло около 200 аварий с лосями. Последняя случилась в Ростовском районе 27 августа. Последствия оказались ужасны: один человек погиб, две машины сгорели после столкновения друг с другом.

- Аварийно опасная ситуация усугубляется в выходные дни, когда значительно увеличивается поток автомобилей на загородных трассах. Автолюбителей просят быть особенно бдительными на дорогах в связи с повышенной сезонной активностью лосей, - сказали в правительстве Ярославской области.

По рекомендации специалистов при встрече с диким животным на дороге необходимо максимально быстро остановиться и дать сохатому уйти в лес или перейти дорогу. Если остановиться невозможно, нужно объезжать животное сзади.

- Для водителей лоси являются самыми опасными животными на дороге. Одна из главных причин – габариты и вес животного. Вес взрослой особи обычно составляет более 300 килограммов, а с учетом того, что рост лося в холке может превышать 2 метра, центр тяжести находится очень высоко, - отметил и.о. директора регионального департамента охраны окружающей среды Владимир Сафонов.

Чтобы препятствовать выходу животных на проезжую часть, в Ярославской области вдоль трассы М8 установили 75 километров сетчатых ограждений. 1600 метров сетки поставили на дороге Ярославль – Рыбинск. В местах, где наблюдается наибольшее число ДТП с участием лосей, поставили семь полноразмерных макетов сохатых со светоотражающими элементами.