В Ярославской области грузовик и легковушка загорелись после столкновения

27 августа на трассе М8 в Ростовском районе произошло ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

27 августа на трассе М8 в Ростовском районе произошло ДТП. Автомобиль «Хендай» наехал на выбежавшего на дорогу лося, после чего животное отбросило на «Ладу Гранту», которая ехала по встречке. Машина «Хендай» тоже вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик «Вольво».

- После столкновения транспортные средства «Хендай» и «Вольво» загорелись. Водитель легкового автомобиля погиб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Личность его пока не установлена.

- Это ужас. Человек сгорел в одной из машин. Проехали как раз, когда пытались достать его, - рассказывают очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.