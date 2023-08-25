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НовостиОбщество25 августа 2023 13:49

У ярославского завода из-за многомиллионных долгов арестовали имущество

Если завод в ближайшее время не выплатит 18-миллионный долг, то лишится иномарки и азотно-кислородной установки
Полина Вачнадзе
У Ярославского азотно-кислородного завода за долги арестовали имущество. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У Ярославского азотно-кислородного завода за долги арестовали имущество. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У Ярославского азотно-кислородного завода за долги арестовали имущество. Промышленное предприятие не исполнило свои обязательства по кредитному договору и накопило долг в 18 миллионов рублей.

- Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство завода о привлечении к уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Также в отношении предприятия были применены ограничительные меры, предусмотренные законодательством, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Однако деньги так и не были выплачены. Следующей мерой воздействия на должника стал арест имущества – автомобиля «Ниссан» и азотно-кислородной установки. Теперь, чтобы снять обременение с имущества, заводу придется оплатить долг в полном объеме.