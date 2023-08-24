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НовостиПроисшествия24 августа 2023 14:13

В Ярославской области двух риелторов обвиняют в даче взяток

Двум ярославским риелторам предъявлено обвинение в даче взяток сотруднику Росреестра
Полина Вачнадзе
Двух риелторов из Ярославской области обвиняют в даче взяток сотруднику регионального Росреестра.

Двух риелторов из Ярославской области обвиняют в даче взяток сотруднику регионального Росреестра.

Фото: Полина Вачнадзе

Двух жительниц Ярославской области, которые занимались риелторской деятельностью, обвиняют в даче взяток. Одной предъявлено обвинение по статье «Дача взятки должностному лицу в значительном размере», второй – по статье «Мелкое взяточничество».

- По версии следствия, 44-летняя подозреваемая в 2018-2019 годах дала взятку специалисту-эксперту межмуниципального отдела по Тутаевскому и Большесельскому районам госрегистрации недвижимости Управления Росреестра по Ярославской области за совершение действий, связанных с регистрацией объектов недвижимости в сокращенные сроки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Вторая подозреваемая дала взятку за совершение аналогичных действий.

Преступления были выявлены сотрудниками полиции.