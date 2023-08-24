В Ярославле Волковский театр предупредил о мошенничестве с билетами Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ярославле Волковский театр предупредил о мошенничестве с билетами. Сейчас, перед началом театрального сезона, злоумышленники начали приглашать зрителей на мюзиклы «Гарри Поттер», «Король Лев», которых нет в репертуаре театра, и никогда не было.

- Не покупайте билеты на сторонних сайтах или на популярном сайте объявлений. Напоминаем, что актуальный репертуар театра им Федора Волкова опубликован на нашем официальном сайте, - сообщили сотрудники Первого русского.