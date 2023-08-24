В Ярославле изменился маршрут движения автобуса №17

В Ярославле у автобуса №17 на два дня изменился маршрут движения. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле у автобуса №17, который ходит от ЯШЗ до поселка Ивняки, на два дня изменился маршрут движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Изменение маршрута связано с ремонтом асфальтового покрытия на улицах 18-я линия и 1-я линия. Он запланирован на 24 и 25 августа.

- Работа муниципального автобусного маршрута №17 «ЯШЗ - Поселок Ивняки» на период проведения работ будет организована с объездом закрываемого для движения участка по улицам Декабристов и Гудованцева, - уточнили в ведомстве.