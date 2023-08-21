Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Пашуковской ограничат стоянку машин. Такое нововведение нужно для того, чтобы школьный автобус мог беспрепятственно разворачиваться и высаживать детей.

- С учетом планируемой организации движения школьного автобуса от строящейся школы на улице Пашуковская напротив дома № 11 до улицы Б. Любимская в целях обеспечения разворота автобуса и посадки/высадки пассажиров на участке улицы Пашуковская в районе дома № 7 с 28 августа вводятся ограничения стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.