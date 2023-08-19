В Ярославской области начался основной сезон охоты на пернатую дичь

В Ярославской области 19 августа стартовал основной сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую и полевую дичь. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 19 августа стартовал основной сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую и полевую дичь. К охране охотничьих угодий привлекли не только инспекторов и егерей, но и сотрудников полиции, Росгвардии, а также общественных помощников.

Как пояснили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона, отправляясь за добычей, охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку.

- Напомню, что при осуществлении охоты запрещается нахождение с расчехленным оружием на механических транспортных средствах и плавательных средствах с включенным мотором, - уточнила и.о. директора департамента Надежда Смирнова.

Штраф для нарушителей правил составляет до 4 тысяч рублей. Возможны конфискация оружия и лишение права заниматься охотой на срок до 2 лет.

Так как до 24 августа в Ярославской области действует особый противопожарный режим, охота в лесах запрещена. Но основным объектом добычи в наступающем сезоне будет водоплавающая дичь, обитающая в акватории водохранилищ, озер, рек, обводненных карьеров.