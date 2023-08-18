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НовостиОбщество18 августа 2023 14:01

В Ярославле идут поиски подрядчика для ремонта проспекта Октября

Стоимость ремонта участка от Красной площади до Ленинградского проспекта составит 636 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
На сайте Госзакупок идет поиск подрядной организации, которая займется ремонтом проспекта Октября в Ярославле.

На сайте Госзакупок идет поиск подрядной организации, которая займется ремонтом проспекта Октября в Ярославле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Госзакупок идет поиск подрядной организации, которая займется ремонтом проспекта Октября в Ярославле. Начальная цена контракта – 636 миллионов рублей.

Работы на участке от Красной площади до Ленинградского проспекта должны завершиться до 31 августа следующего года.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», ремонт будет проходить в два этапа. Сначала подрядчик выполнит переустройство инженерных коммуникаций и восстановит светофорные объекты. На это дается срок до 25 декабря 2023 года. На втором этапе должен начаться непосредственно ремонт.

Итоги аукциона подведут 31 августа.