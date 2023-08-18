В Ярославле идут поиски подрядчика для ремонта проспекта Октября

На сайте Госзакупок идет поиск подрядной организации, которая займется ремонтом проспекта Октября в Ярославле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Госзакупок идет поиск подрядной организации, которая займется ремонтом проспекта Октября в Ярославле. Начальная цена контракта – 636 миллионов рублей.

Работы на участке от Красной площади до Ленинградского проспекта должны завершиться до 31 августа следующего года.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», ремонт будет проходить в два этапа. Сначала подрядчик выполнит переустройство инженерных коммуникаций и восстановит светофорные объекты. На это дается срок до 25 декабря 2023 года. На втором этапе должен начаться непосредственно ремонт.

Итоги аукциона подведут 31 августа.