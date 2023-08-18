В Тутаеве дорогостоящий причал течением едва не унесло от берега

В Тутаеве новый причал едва не унесло в свободное плавание. Скриншот с видео, группа "За Тутаев" ВКонтакте

В Тутаеве новый дорогостоящий причал едва не унесло в сторону Ярославля. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «За Тутаев» ВКонтакте. По словам очевидцев, из-за сильных порывов ветра оторвался страховочный трос и причал пустился в свободное плавание. К счастью, далеко конструкция уплыть не смогла. Но тутаевцы опасаются, что история может повториться. Тем более, что 18 августа ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Есть и другая проблема, связанная с новым причалом – он сделан по принципу конструктора и детали потихоньку разбирают дети.

- Мы, жители Тутаева, не можем смотреть на беспредел с новым причалом. Он уже наполовину разобран детьми. Это что за отношение администрации? Наведите порядок, - написали местные жители на странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В правительстве региона так прокомментировали ситуацию:

- По информации администрации Тутаевского МР, на данный момент, работы по установке понтонных причалов не завершены. Подрядной организации дано указание повысить качество работ.