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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:05

МЧС выпустило предупреждение о грозе и сильном ветре в Ярославской области

В Ярославской области ожидается гроза с ветром до 20 метров в секунду
Полина Вачнадзе
МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.

- 18 августа ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: засору ливневых стоков, затруднениям в работе транспорта, увеличению числа ДТП, повреждению ЛЭП и линий связи, обрушению слабоукрепленных конструкций и крыш, увеличению случаев травматизма населения. Не исключена гибель сельскохозяйственных растений.