МЧС выпустило предупреждение о грозе и сильном ветре в Ярославской области

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.

- 18 августа ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: засору ливневых стоков, затруднениям в работе транспорта, увеличению числа ДТП, повреждению ЛЭП и линий связи, обрушению слабоукрепленных конструкций и крыш, увеличению случаев травматизма населения. Не исключена гибель сельскохозяйственных растений.