Футболист «Шинника» вышел на улицы Ярославля с плакатом в руках

Футболист ярославского «Шинника» Дмитрий Малыхин принял участие в необычной акции. Скриншот с видео, ФК "Шинник"

Футболист ярославского «Шинника» Дмитрий Малыхин принял участие в необычной акции. Он вышел на улицы города с плакатом «Ищу фанатку». Таким оригинальным способом полузащитник решил пригласить девушек на матч 19 августа. В субботу ярославцы сыграют с краснодарской «Кубанью».

Дмитрий прошел по Кирова, постоял рядом с уличным музыкантом, дошел до фонтана перед правительством Ярославской области, прогулялся по Советской площади. Девушки благосклонно реагировали на симпатичного молодого человека, но поможет ли такая акция заполнить трибуны стадиона, покажет завтрашний день.