В Ярославле нанесли разметку поверх ям

В Ярославле появился новый термин – «ямочная разметка». ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Ярославле появился новый термин – «ямочная разметка». На оригинальный способ сделать дорожное движение безопасным обратили внимание активисты Народного фронта.

- Участок улицы Папанина между проспектом Машиностроителей и Красноборской улицей планируют отремонтировать в сентябре. Но вопросы безопасности, как известно, не терпят отлагательств. Наверное, поэтому стоп-линию перед светофором на перекрестке с Красноборской нанесли уже сейчас. Прямо поверх внушительных выбоин. Хорошенько прокрасив даже щебень, которым когда-то заделывали ямы, - рассказали в местном отделении ОНФ и заметили, что ситуация могла бы выглядеть смешно, если бы работы не стоили бюджетных денег.

Общественники попросили ярославцев сообщить, если они видели «ямочную разметку» на других улицах города. Информацию о таких художествах активисты собираются направить в прокуратуру.