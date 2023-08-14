В Рыбинске прошли съемки тревел-шоу «Повара на колесах» Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске с 11 по 14 августа проходили съемки тревел-шоу «Повара на колесах». Шефы из Москвы - Эдуард Архипов и Алексей Волков - прокатились на джазовом пароходе, посетили музей Мологи, гольф-клуб, а также съездили на настоящую волжскую рыбалку. Помимо развлекательной программы, была и профессиональная - повара зашли и в рестораны города.

- В финале съемок звездные шефы по традиции провели настоящий кулинарный батл и удивили рыбинцев авторской ухой и тако с рыбой из местных продуктов. Увидеть новый выпуск можно будет осенью на Первом канале, - рассказали в правительстве Ярославской области.