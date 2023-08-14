В Рыбинске начался ремонт Бульварной улицы

В Рыбинске начался капремонт улицы Бульварной. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался капитальный ремонт Бульварной улицы. Работы идут на средства, полученные городом за победу в конкурсе Минстроя.

- Дорога будет отремонтирована капитально. С заменой сетей, укладкой двух слоев асфальтобетона. На объекте работает подрядная организация, хорошо зарекомендовавшая себя на рыбинских объектах в течение трех лет. Имеет свое производство асфальтовой смеси, поэтому опасений за сроки и выполнение работ, нет, - сказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.

Подрядчик уже демонтировал старые бордюры. Вместо них сделают бордюры из натурального камня. Камнем выложат и пешеходные зоны.

Из-за капитального ремонт проезд транспорта по улице Бульварной будет закрыт до конца октября. Как будут ходить автобусы, можно узнать здесь.