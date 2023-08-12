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НовостиОбщество12 августа 2023 11:07

В Рыбинске до конца октября закроют для проезда улицу Бульварную

На улице Бульварной в Рыбинске 14 августа начнется капитальный ремонт
Полина Вачнадзе
Улица Бульварная в Рыбинске будет закрыта для проезда транспорта из-за капитального ремонта.

Улица Бульварная в Рыбинске будет закрыта для проезда транспорта из-за капитального ремонта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Улицу Бульварную в Рыбинске с 14 августа по 31 октября закроют для проезда транспорта из-за капитального ремонта. Об этом сообщили в администрации города.

На протяжении двух с половиной месяцев автобусы будут ходить следующим образом:

- №№107, 108, 114, 179, 180 при движении от начального пункта пустят по улице Герцена - улице Стоялой – улице Крестовой (с остановкой «Соборная площадь») и далее по своим маршрутам; - №№150, 152, 156, 160, 505, 506 при движении из Заволжья к контрольно-диспетчерскому пункту «Рыбинск» (автовокзал) будут следовать с моста на улицу Крестовую (с остановкой «Соборная площадь», только для высадки), далее на улице Стоялой и далее по своим маршрутам; - №№ 8, 11, 19, 20 будут следовать до остановочного пункта «Соборная площадь».