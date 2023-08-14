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НовостиОбщество14 августа 2023 5:55

Для Ярославля закупят 38 новых электробусов

В Ярославле разрабатывают маршруты, по которым будут ходить электробусы
Полина Вачнадзе
Для Ярославля планируют закупить 38 новых электробусов. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

Для Ярославля планируют закупить 38 новых электробусов. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

На сайте Госзакупок объявлен конкурс на приобретение для Ярославля 38 новых электробусов, стоимостью чуть больше 1,5 миллиардов рублей. Согласно условиям проекта контракта, все машины должны быть произведены в 2023 году, не быть в употреблении и не иметь следов износа, коррозии и повреждений.

Базироваться электробусы будут в троллейбусном депо на улице Гагарина.

- Для них разрабатываются сейчас новые маршруты с учетом давних пожеланий жителей города. Скоро их презентуют. Троллейбусы урезать не планируется. В ближайшее время объявим закупку на несколько троллейбусов, - сообщил руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

Известно, что электробусы, как и новые автобусы, будут желтого цвета.