В Ярославле пройдет книжная ярмарка в поддержку бездомных животных

В Ярославле 20 августа пройдет 20-я благотворительная книжная ярмарка.

В Ярославле 20 августа пройдет 20-я благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Все деньги, вырученные с продажи книг, направят приюту «Вита», где живут собаки, оставшиеся без дома и без хозяина.

- Напоминаем суть проекта: мы принимаем от горожан книги и продаем их по минимальной стоимости, чтобы вовлечь в чтение большее количество людей и дать книгам вторую жизнь, а все вырученные средства отправляем в поддержку бездомных животных, - рассказывают организаторы.

Ярмарка будет проходить с 12:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ «Фреш». Если вы не хотите покупать книги, но желаете помочь животным – приносите им корм. Волонтеры с удовольствием его примут!