Чиновника из Ярославской области могут посадить на 12 лет

Обвинение просит для чиновника из Ярославля 12 лет лишения свободы и 15-миллионный штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура просит для бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарда Гребенщикова 12 лет лишения свободы и штраф в 14 миллионов 990 тысяч рублей. Сторона защиты настаивает на условном наказании.

В Кировском суде Ярославля завершились прения по уголовному делу о взятках. На скамье подсудимых – бывший чиновник правительства.

- Согласно обвинению, Эдуард Гребенщиков получил от директора строительной фирмы взятку в 1 миллион 499 тысяч рублей за помощь в заключении госконтракта на приобретение в Ярославле 30 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и своевременной оплаты по нему. Посредником при передаче взятки выступил Роман Фомичев, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В этот период Роман Фомичев являлся депутатом регионального заксобрания. В мае 2022 года за посредничество во взяточничестве народный избранник был приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу, летом 2023 года он вышел на свободу по УДО.

Сейчас суд решает дальнейшую судьбу Эдуарда Гребенщикова. Оглашение приговора состоится 29 августа.