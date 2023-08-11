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НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:53

Чиновника из Ярославской области могут посадить на 12 лет

Обвинение просит для бывшего сотрудника ярославского правительства 12 лет колонии и штраф в 15 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Обвинение просит для чиновника из Ярославля 12 лет лишения свободы и 15-миллионный штраф.

Обвинение просит для чиновника из Ярославля 12 лет лишения свободы и 15-миллионный штраф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура просит для бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарда Гребенщикова 12 лет лишения свободы и штраф в 14 миллионов 990 тысяч рублей. Сторона защиты настаивает на условном наказании.

В Кировском суде Ярославля завершились прения по уголовному делу о взятках. На скамье подсудимых – бывший чиновник правительства.

- Согласно обвинению, Эдуард Гребенщиков получил от директора строительной фирмы взятку в 1 миллион 499 тысяч рублей за помощь в заключении госконтракта на приобретение в Ярославле 30 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и своевременной оплаты по нему. Посредником при передаче взятки выступил Роман Фомичев, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В этот период Роман Фомичев являлся депутатом регионального заксобрания. В мае 2022 года за посредничество во взяточничестве народный избранник был приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу, летом 2023 года он вышел на свободу по УДО.

Сейчас суд решает дальнейшую судьбу Эдуарда Гребенщикова. Оглашение приговора состоится 29 августа.