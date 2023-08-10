В Ярославской области в 2023 году родилось более 5 тысяч малышей

С начала 2023 года в Ярославской области девочек родилось меньше, чем мальчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За семь месяцев 2023 года в Ярославской области родилось более 5 тысяч малышей: 2 728 из них мальчики, 2595 – девочки.

- По данным управления ЗАГС, из 5 323 новорожденных 2096 – первенцы, 1 860 – вторые дети, 920 – третьи, 276 – четвертые, 85 – пятые, 34 – шестые, 17 – седьмые, 7 – восьмые, 4 – девятые и двое – десятые, - сообщили в правительстве региона. –

В 70 ярославских семей на свет появились двойни. Тройняшек пока нет.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», самое популярное имя у новорожденных девочек София, часто родители называют своих дочек Алисами и Евами. У мальчиков в «лидерах» имена Артем, Матвей и Михаил.