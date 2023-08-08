В Ярославле идут поиски 14-летней девушки

В Ярославле пропала девушка. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле с 7 августа идут поиски 14-летней Виктории Захаровой. Девушка ушла из дома в Заволжском районе города и не вернулась.

- На вид Виктории 16 лет, рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза серые, - сообщили в поисковом отряде «ЯрСпас».

Виктория была одета в белую рубашку, черный топ, коричневые широкие штаны с карманами, черные кроссовки с фиолетовыми вставками. С собой взяла маленькую черную сумку через плечо.

Если вы знаете, где находится девушка или видели ее недавно, позвоните в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию ЯрСпас (8-910-964-08-38).