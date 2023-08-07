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НовостиОбщество7 августа 2023 13:47

На причале Ярославского речного вокзала установили пандус

Ситуацию контролировал транспортный прокурор
Анастасия ГОЛУБЕВА
На причале Ярославского речного вокзала установили пандус. ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

На причале Ярославского речного вокзала установили пандус. ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

На причале Ярославского речного вокзала установили пандус. Это произошло после того, как транспортный прокурор провел проверку. После нее, стало понятно, что набережная не приспособлена для маломобильной категории граждан. Лестницы на причале не были оборудованы пандусами, а значит, попасть на корабль могли не все.

- Транспортный прокурор внес представление генеральному директору АО «Ярославский речной порт». По результатам его рассмотрения нарушения устранены. Установлен мобильный телескопический пандус. Работники порта прошли обучение по предоставлению услуг для инвалидов и оказания им ситуационной помощи, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.