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НовостиОбщество6 августа 2023 16:37

В Рыбинске ставят документальный спектакль для школьников

Премьера состоится в сентябре
Анастасия ГОЛУБЕВА
Специально для проекта была написана пьеса по биографии генерала Батова. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Специально для проекта была написана пьеса по биографии генерала Батова. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске ставят документальный спектакль «От Крыма до Победы», посвященный рыбинцу, герою войны, генералу Павлу Батову. Постановку собираются показать школьникам. Премьера пройдет в сентябре.

- Как рассказывает автор проекта Андрей Родин, предполагается три адаптированных варианта, рассчитанных на детей разного возраста. Специально для проекта была написана пьеса по биографии генерала Батова. Драматургом спектакля стал актер и режиссер Рыбинского драмтеатра Владимир Калюкин. В роли главного героя выступает актер нашего театра Сергей Батов, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.