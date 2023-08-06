В Переславле специалисты контролируют состояние реки Векса после гибели рыбы. ФОТО: администрация Переславля

В Переславле после сообщений о массовой гибели рыбы в реке Векса специалисты начали проводить проверку произошедшего. Были взяты пробы воды, а также замерен уровень кислорода в реке. Эксперты сообщили - инцидент произошел из-за того, что течением озера Плещеево в реку вынесло мертвые сине-зеленые водоросли. Процесс разложения таких водорослей приводит к снижению уровня кислорода, растворенного в воде. Помимо этого, жара усугубила ситуацию.

Позже было принято решение - пока состоянии реки не придет в норму, проводить несколько необходимых процедур, который помогут следить за качеством воды в Вексе. Временно запрещено купание на пляжах в Купанском и на уреве.

- Ситуация на реке Векса постепенно нормализуется. С утра замерили кислород на московском пляже, его уровень поднялся до норматива, видно плавающих мальков в воде. Аэрацию продолжаем. Чуть позже опубликуем результаты анализов, - сообщил и.о. главы Переславля Дмитрий Зяблицкий.