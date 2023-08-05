Жители жилого комплекса под Ярославлем ходят на остановку по проезжей части

Жители ЖК "Радужный" под Ярославлем каждый день ходят на автобус по обочине дороги. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители ЖК "Радужный" в Ярославском районе каждый день проходят полкилометра до ближайшей остановки в деревне Бутрево по оживленной трассе. Тротуара здесь нет, а на обочинах каждую зиму вырастают сугробы.

- Очень страшно. Особенно учитывая, что автомобили движутся в спину. На другую сторону не попасть: перехода у нас нет, – рассказала Ксения Потягова, проживающая на Радужной улице в Кузнечихе.

Местные жители не раз обращались в администрацию Ярославского района. На последней встрече в кузнечихинском ДК власти пообещали установить светофор к 1 сентября. Но на дворе уже 5 августа, а работы так не начались.

- Подготовили обращение в органы власти с просьбой обустроить напротив ЖК остановку и переход. Тем более очевидно, что массив вблизи "Радужного" будет застраиваться. Также попросим установить "лежачих полицейских" у перехода в Бутрево: водители не всегда снижают скорость и пропускают пешеходов, - рассказали в Ярославском ОНФ, куда жильцы ЖК обратились за помощью.

В департаменте дорожного хозяйства региона на просьбы ярославцев сделать тротуар и тем самым обезопасить пешеходов, ответили следующее:

- Возможность проведения мероприятий по устройству тротуаров на участке автомобильной дороги Лесные Поляны – Ярославль будет учтена при формировании перечней программных мероприятий на будущие периоды. Спасибо за обращение.