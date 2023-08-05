В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

В Ярославской области на 21 день ввели особый противопожарный режим. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области введен особый противопожарный режим, продолжительностью 21 день. Жителям региона запрещено посещать леса и проводить работы, связанные с огнем.

- Мониторинг пожароопасной обстановки будет усилен по всем направлениям. Целый комплекс мер принимается, чтобы минимизировать риски возгораний в лесах. Большим подспорьем в данной работе стало приобретение в этом году 40 новых камер. Теперь на вышках сотовой связи установлены 53 устройства, которые при помощи системы мониторинга «Лесоохранитель» позволяют контролировать обстановку в круглосуточном режиме на 100% территории лесного фонда, - сказал и.о. директора ярославского департамента лесного хозяйства Иван Хитров.

Также по лесам ходят патрули. Обстановка контролируется и при помощи ИДСМ-Рослесхоз, которая показывает возгорания на карте в виде термоточек.

В Югре 4 августа горит больше 140 гектаров леса.