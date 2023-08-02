В лесах Ярославской области в этом году установлены 40 видеокамер для мониторинга пожароопасной обстановки

Видеокамеры позволяют следить за ситуацией в круглосуточном режиме, оперативно выявлять и ликвидировать возгорания в лесах. Фото: Правительство Ярославской области

Для усиления мониторинга пожароопасной обстановки в лесном фонде Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева дополнительно установлены 35 камер на вышках сотовой связи. Еще пять видеозаписывающих устройств приобретены в этом году областным департаментом лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета.

– Охрана лесов от пожаров – один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день, и ему уделено особое внимание, – отметил Михаил Евраев. – Важно принять все необходимые меры по снижению рисков возгораний в лесах и усилить мониторинг пожароопасной обстановки, поэтому было принято решение о закупке дополнительных камер. Как показала практика, такие устройства позволяют следить за ситуацией в круглосуточном режиме, оперативно выявлять и ликвидировать возгорания на территории лесного фонда.

Работа по охране лесов от пожаров проводится правительством области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

– Благодаря принятым мерам нам удается минимизировать риски возникновения пожаров на территории лесного фонда. В этом году в регионе зафиксировано только одно возгорание площадью 0,8 гектара, – сообщил и. о. директора департамента лесного хозяйства Иван Хитров. – Если в ходе мониторинга при помощи камер выявляется задымление на территории лесного фонда, то информация диспетчером передается в СГБУ ЯО «Лесная охрана» для принятия оперативных мер.

Мониторинг пожароопасной обстановки департаментом лесного хозяйства области в регионе ведется по нескольким направлениям, в том числе и при помощи ИСДМ-Рослесхоз и наземного патрулирования сотрудниками СГБУ ЯО «Лесная охрана».

Департамент лесного хозяйства напоминает: в случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по телефону горячей линии 8-800-100-94-00.