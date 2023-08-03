На детских площадках Рыбинска устанавливают ограждения

В Рыбинске огораживают детские площадки.
Фото: Администрация Рыбинска
На детских площадках в Рыбинске завершается установка ограждений. До конца этой недели подрядчик должен установить заборы у 15 детских городков, благоустроенных в 2022 году.
- Это небольшие металлические заборы, которые не позволят детям неожиданно выйти на проезжую часть двора. На 11 детских площадках они уже установлены, до конца недели работы будут выполнены в полном объеме, - рассказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.
Поручение разделить игровые зоны и проезжие части заборами дал глава региона Михаил Евраев после инцидента, произошедшего в октябре прошлого года. Водитель «Газели» проехал по игровому комплексу, оставив после себя колеи.