На детских площадках Рыбинска устанавливают ограждения

В Рыбинске огораживают детские площадки. Фото: Администрация Рыбинска

На детских площадках в Рыбинске завершается установка ограждений. До конца этой недели подрядчик должен установить заборы у 15 детских городков, благоустроенных в 2022 году.

- Это небольшие металлические заборы, которые не позволят детям неожиданно выйти на проезжую часть двора. На 11 детских площадках они уже установлены, до конца недели работы будут выполнены в полном объеме, - рассказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.

Поручение разделить игровые зоны и проезжие части заборами дал глава региона Михаил Евраев после инцидента, произошедшего в октябре прошлого года. Водитель «Газели» проехал по игровому комплексу, оставив после себя колеи.