В Рыбинске нашли водителя, который на "Газели" проехал по детской площадке

В Рыбинске водитель "Газели" испортил игровую площадку. ФОТО: Telegram-канал Михаила Евраева

В Рыбинске установили личность водителя, который на "Газели" проехал по недавно установленному игровому комплексу дял детей. Нарушителя, который оставил после себя колеи и поврежденные деревья, удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения.

- Благодаря камерам, которыми мы оснащаем каждый объект по программе «Наши дворы», личность водителя оперативно установлена, он задержан и дал показания. Вину не отрицает, готов восстановить покрытие и уже посадил на месте ели. - написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Такая позиция хоть и говорит о сознательности, но ответственности не снимает, и виновнику придется заплатить штраф. Другой вопрос - почему вокруг площадки нет ограждения. Как я уже говорил, это системная проблема, и мы будем ее решать.

По словам главы региона, чтобы подобные ситуации не повторялись, уже со следующего года ограждения на детских и игровых площадках станут обязательными при разработке проектов «Наши дворы». Подобная беспечность водителя могла закончиться трагедией, если бы на площадке в этот момент находились дети.