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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:39

Ярославец едва не остался без носа после поездки на электросамокате

Ярославские врачи восстановили мужчине нос после неудачного падения с электросамоката
Полина Вачнадзе
Ярославцу восстановили нос после падения с самоката. ФОТО: страница Натальи Даниленко ВКонтакте

Ярославцу восстановили нос после падения с самоката. ФОТО: страница Натальи Даниленко ВКонтакте

В Ярославле мужчина чуть не лишился носа, упав с электросамоката. По всей видимости, он переоценил свое мастерство вождения, превысил скорость и упал. Травма лица была тяжелейшая.

- Для понимания: молодой мужчина практически лишился носа, проехав лицом по асфальту. Пациент был доставлен в больницу имени Соловьева и наши врачи, благодаря своему мастерству, смогли восстановить то, что было почти утрачено, - рассказала главный врач соловьевской больницы Наталья Даниленко.

Сейчас пострадавший заканчивает лечение, скоро он вернется домой.

- Лихачам на самокатах хочется напомнить, что легкомысленное поведение на дороге опасно для всех участников этого движения. Не стоит испытывать судьбу, - предупреждает Наталья Даниленко.