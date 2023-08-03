Ремонт Суринского путепровода в Ярославле завершится не ранее 15 августа

Ремонт на Суринском путепроводе должен завершиться к 15 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ремонт Суринского путепровода в Ярославле, который начался 29 июля, завершится не ранее 15 августа. Об этом в прямом эфире ЦУР сообщил глава департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

На объекте сейчас работает компания «Ярдормост». Она производит текущий ремонт дорожного полотна – приводит в порядок верхний слой асфальта, чтобы водители могли ездить по ровной поверхности. Но это только временная мера – Суринскому путепроводу давно нужен капитальный ремонт.

Сейчас сотрудники департамента устанавливают дефекты путепровода и готовят техническое задание для составления проектно-сметной документации. Сроки начала капитального ремонта, как и его стоимость на данный момент не известны.