В Ярославле идет ремонт Волжской и Которосльной набережных, а также проезда Ушакова

Рабочие заменяют асфальт на участках. ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

В Ярославле идет ремонт Волжской и Которосльной набережных. Рабочие начали обновлять асфальт на участках. Ремонтируют проезжую часть вокруг Успенского собора. Заменят около 800 метров дорожного полотна – от Волжского спуска до улицы Подзеленье. Помимо этого, участок Которосльной набережной выложат плиткой.

- Кроме того, сегодня рабочие приступили к ремонту проезда Ушакова. Это важная для жителей Фрунзенского района дорога. На ней расположена гимназия №1. Также проезд Ушакова связывает улицу Слепнева с улицей Калинина, а еще с проездом к торговому центру и строительному гипермаркету, - сообщил мэр города Артем Молчанов.