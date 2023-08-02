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НовостиОбщество2 августа 2023 13:33

В Ярославле идет ремонт Волжской и Которосльной набережных, а также проезда Ушакова

Рабочие занимаются обновлением асфальта
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рабочие заменяют асфальт на участках. ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

Рабочие заменяют асфальт на участках. ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

В Ярославле идет ремонт Волжской и Которосльной набережных. Рабочие начали обновлять асфальт на участках. Ремонтируют проезжую часть вокруг Успенского собора. Заменят около 800 метров дорожного полотна – от Волжского спуска до улицы Подзеленье. Помимо этого, участок Которосльной набережной выложат плиткой.

- Кроме того, сегодня рабочие приступили к ремонту проезда Ушакова. Это важная для жителей Фрунзенского района дорога. На ней расположена гимназия №1. Также проезд Ушакова связывает улицу Слепнева с улицей Калинина, а еще с проездом к торговому центру и строительному гипермаркету, - сообщил мэр города Артем Молчанов.