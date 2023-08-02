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НовостиОбщество2 августа 2023 12:48

В Ярославле Роспотребнадзор предупредил врачей о лихорадке Денге

Медиков попросили обращать внимание на пациентов, приехавших из Египта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле Роспотребнадзор предупредил врачей о лихорадке Денге. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

В Ярославле Роспотребнадзор предупредил врачей о лихорадке Денге. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

Роспотребнадзор предупредил ярославских врачей о вспышке неизвестной болезни в Египте. У части заболевших позже была выявлена лихорадка Денге. Это острое вирусное заболевание, которое протекает достаточно тяжело: лихорадка, интоксикация, сыпь и увеличение лимфатических узлов.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской область поручил уделить особое внимание тщательному обследованию и наблюдению больных с признаками инфекционного заболевания, вернувшихся из зарубежных поездок. При выявлении пациентов с признаками инфекционного заболевания, из числа прибывших из Египта, незамедлительно информировать региональное Управление Роспотребнадзора.