В Ярославле Роспотребнадзор предупредил врачей о лихорадке Денге. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

Роспотребнадзор предупредил ярославских врачей о вспышке неизвестной болезни в Египте. У части заболевших позже была выявлена лихорадка Денге. Это острое вирусное заболевание, которое протекает достаточно тяжело: лихорадка, интоксикация, сыпь и увеличение лимфатических узлов.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской область поручил уделить особое внимание тщательному обследованию и наблюдению больных с признаками инфекционного заболевания, вернувшихся из зарубежных поездок. При выявлении пациентов с признаками инфекционного заболевания, из числа прибывших из Египта, незамедлительно информировать региональное Управление Роспотребнадзора.